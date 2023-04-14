В Сети появилось видео столкновения Toyota Rav 4 с двумя автомобилями в Актау

ДТП с участием трех машин произошло 12 апреля 2023 года около 18:30 в 14 микрорайоне.Водитель автомашины Toyota Rav 4, пересекая двойную сплошную, совершил столкновение с встречным автотранспортом Toyota Camry, а затем по инерции задел Lada Largus.В результате ДТП автомашина Toyota RAV 4 опрокинулась. Трое пострадавших были доставлены в областную больницу.В отношении водителя Toyota RAV 4 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.В Сети появилось видео столкновения.