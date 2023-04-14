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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 142

В Сети появилось видео столкновения Toyota Rav 4 с двумя автомобилями в Актау

Водитель автомашины Toyota Rav 4, пересекая двойную сплошную полосу, совершил столкновение с встречным автотранспортом Toyota Camry, по инерции столкнулся ещё с одним автотранспортом Lada Largus и опрокинулся. Трое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото очевидца
ДТП с участием трех машин произошло 12 апреля 2023 года около 18:30 в 14 микрорайоне.

Водитель автомашины Toyota Rav 4, пересекая двойную сплошную, совершил столкновение с встречным автотранспортом Toyota Camry, а затем по инерции задел Lada Largus.

В результате ДТП автомашина Toyota RAV 4 опрокинулась. Трое пострадавших были доставлены в областную больницу.

В отношении водителя Toyota RAV 4 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

В Сети появилось видео столкновения.




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