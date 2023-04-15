Полицейский начальник ударил подчиненного в Актау

Видео с полицейскими распространяют в социальных сетях.В описании к ролику говорится, что заместитель начальника управления криминальной полиции Шынболат Дарибаев якобы избивает сотрудников.В департаменте полиции региона сообщили, что инспекцией по личному составу управления кадровой политики ведомства в настоящее время проводится служебное расследование.