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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 283

Взрыв в Жанаозене: крайне тяжёлым остаётся состояние двух пострадавших

Из-за взрыва в Жанаозене, где обрушился подъезд, пострадали 12 человек. Все они госпитализированы в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.

Фото из архива Lada.kz
В Жанаозенскую городскую больницу госпитализированы 12 пострадавших в результате взрыва газового баллона.

- Состояние двух человек врачами оценивается как крайне тяжёлое. Планируется при помощи санавиации направить из областного центра в Жанаозен медиков. Пока рассчитываем на собственные силы. Вопрос о задействовании врачей из других регионов пока не рассматривается, - сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.

Известно также, что скончался 29-летний мужчина.

- Два человека находятся в реанимации в критическом состоянии, у одного 80 процентов ожогов тела, а у другого 50 процентов ожогов. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, - сообщили в больнице Жанаозена.

Глава Мангистау Нурлан Ногаев координирует работу межведомственного штаба по разбору завалов места взрыва, предположительно газовой смеси.

- 17 апреля в 05:04 в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме, в квартире 2-го подъезда произошел взрыв, предположительно газовой смеси, без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м. В 08:30 из-под завалов извлечены шесть человек. По состоянию на 08:30 пострадало 13 человек, в том числе, один погиб. При взрыве предварительно пострадало 3 квартиры. От подачи газоснабжения отключен жилой дом. Проводится разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

ДЧС развернули оперативный штаб. Координирует работу по разбору завалов глава региона Нурлан Ногаев, который находится на месте взрыва.

Ранее сообщалось, что около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, техника ДЧС Мангистауской области, Скорая медицинская помощь, военные и местные исполнительные органы.



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