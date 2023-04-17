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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:46

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Открыт телефон горячей линии по вопросам взрыва в Жанаозене

На данный момент известно, что всего за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Иллюстративное фото
Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчёт, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, Скорая медицинская помощь, полиция.

- В настоящее время из-под завалов извлечены: пострадавшая девушка 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения. За медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 5 человек, - сообщает МЧС РК.

В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99.

Ранее сообщалось, что около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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