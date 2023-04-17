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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 419

Полиция ищет «заминировавшего» школу в Мунайлинском районе

В полиции сообщили, что поступил ложный сигнал о заложенном взрывном устройстве. Правоохранители проверили учебное заведение, но опасных предметов не обнаружили. Теперь стражи порядка разыскивают автора сообщения о бомбе. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

фото очевидца
На пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что в школе №12 села Атамекен есть "бомба".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, патрульная полиция и инспекторы ювенальной полиции. По указанному адресу в школе была проведена полная проверка. Однако факт наличия взрывных устройств не подтвердился.

- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по статье 273 УК. Ведется расследование. По розыску подозреваемого в распространение ложной информации полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

По статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Мунайлинском районе экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о минировании школы.



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