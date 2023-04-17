Полиция ищет «заминировавшего» школу в Мунайлинском районе

фото очевидца
На пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что в школе №12 села Атамекен есть "бомба".
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, патрульная полиция и инспекторы ювенальной полиции. По указанному адресу в школе была проведена полная проверка. Однако факт наличия взрывных устройств не подтвердился.
- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по статье 273 УК. Ведется расследование. По розыску подозреваемого в распространение ложной информации полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что в Мунайлинском районе экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о минировании школы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, патрульная полиция и инспекторы ювенальной полиции. По указанному адресу в школе была проведена полная проверка. Однако факт наличия взрывных устройств не подтвердился.
- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по статье 273 УК. Ведется расследование. По розыску подозреваемого в распространение ложной информации полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что в Мунайлинском районе экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о минировании школы.
Оставьте свой комментарий первым.