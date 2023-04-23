Хаски украли в Актау: задержан подозреваемый

Фото владельцев щенка
По словам владельцев щенка по кличке Эльза, поиски завершились благополучно.
Подозреваемого в краже хаски удалось сегодня найти правоохранителям. Щенок цел и невредим.
Остальные детали не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, утром 22 апреля неизвестный проник на территорию частного дома в 30 микрорайоне и похитил щенка.
Подозреваемого в краже хаски удалось сегодня найти правоохранителям. Щенок цел и невредим.
Остальные детали не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, утром 22 апреля неизвестный проник на территорию частного дома в 30 микрорайоне и похитил щенка.
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