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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

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Хаски с привязи украли в Актау

Неизвестный проник на территорию частного дома и похитил щенка.

Фото предоставили владельцы хаски
Инцидент произошел утром 22 апреля, примерно в 10:15, у заднего входа в частный жилой дом №44 в 30 микрорайоне.

Как говорят владельцы питомицы по кличке Эльза (Сибирская хаски), возможно злоумышленник следил за собакой ранее.

Семья с детьми была в это время в доме. Никто и не заметил, как через незапертую калитку зашел неизвестный им мужчина. Буквально за две минуты снял с привязи щенка и вместе со шлейкой взял его в руки и спокойно ушел.

Похититель забрал щенка с данной шлейкой

Хаски с привязи украли в Актау



Хаски с привязи украли в Актау


Хозяева хаски уже написали заявление в полицию и обращаются к тем, кто узнал данного мужчину на видео с щенком в руках, а также просят похитителя вернуть его добровольно.

Обращаться по телефону: +7(775)071-89-12

Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина зашел на задний двор и вышел уже оттуда с щенком в руках



Напомним, в конце февраля щенок чау-чау увязался за женщиной и пропал.

Позже на радость хозяевам питомец нашелся целым и невредимым.



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