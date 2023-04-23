Хаски с привязи украли в Актау

Фото предоставили владельцы хаски
Инцидент произошел утром 22 апреля, примерно в 10:15, у заднего входа в частный жилой дом №44 в 30 микрорайоне.
Как говорят владельцы питомицы по кличке Эльза (Сибирская хаски), возможно злоумышленник следил за собакой ранее.
Семья с детьми была в это время в доме. Никто и не заметил, как через незапертую калитку зашел неизвестный им мужчина. Буквально за две минуты снял с привязи щенка и вместе со шлейкой взял его в руки и спокойно ушел.
Хозяева хаски уже написали заявление в полицию и обращаются к тем, кто узнал данного мужчину на видео с щенком в руках, а также просят похитителя вернуть его добровольно.
Обращаться по телефону: +7(775)071-89-12
Напомним, в конце февраля щенок чау-чау увязался за женщиной и пропал.
Позже на радость хозяевам питомец нашелся целым и невредимым.
Как говорят владельцы питомицы по кличке Эльза (Сибирская хаски), возможно злоумышленник следил за собакой ранее.
Семья с детьми была в это время в доме. Никто и не заметил, как через незапертую калитку зашел неизвестный им мужчина. Буквально за две минуты снял с привязи щенка и вместе со шлейкой взял его в руки и спокойно ушел.
Похититель забрал щенка с данной шлейкой
Хозяева хаски уже написали заявление в полицию и обращаются к тем, кто узнал данного мужчину на видео с щенком в руках, а также просят похитителя вернуть его добровольно.
Обращаться по телефону: +7(775)071-89-12
Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина зашел на задний двор и вышел уже оттуда с щенком в руках
Напомним, в конце февраля щенок чау-чау увязался за женщиной и пропал.
Позже на радость хозяевам питомец нашелся целым и невредимым.
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