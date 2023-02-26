На радость хозяевам: пропавший щенок оказался в одном из сел близ Актау

Гучи возвращается домой. Фото предоставили хозяева питомца
Как рассказала владелица чау-чау, сегодня с ними связались молодые люди из пригорода, а именно из села Кызылтобе в Мунайлинском районе.
Услышав радостную новость, семейство отправилось за своим любимым питомцем в данный населенный пункт.
Кстати, сегодня, 26 февраля, Гучи - так зовут щенка - отмечает свои два месяца.
Напомним, позавчера в одном из частных домов в микрорайоне «Толкын-2» ветром открылась калитка во дворе, и питомец вышел на улицу. Вскоре щенок увязался за женщиной, пошел за ней следом и пропал.
Услышав радостную новость, семейство отправилось за своим любимым питомцем в данный населенный пункт.
Кстати, сегодня, 26 февраля, Гучи - так зовут щенка - отмечает свои два месяца.
Напомним, позавчера в одном из частных домов в микрорайоне «Толкын-2» ветром открылась калитка во дворе, и питомец вышел на улицу. Вскоре щенок увязался за женщиной, пошел за ней следом и пропал.
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