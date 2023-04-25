За неделю в Мангистау сгорело три автомобиля

Фото пресс-службы ведомства
Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий
Один из пожаров произошёл 18 апреля в Жанаозене. Ночью в одном из микрорайонов города сгорел автомобиль марки Mercedes-Benz S-Class, 1995 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне машины. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.
На следующий день сгорел ещё один автомобиль на автодороге Шетпе-Жармыш. Возгорание произошло в кабине машины HOWO, 2009 года выпуска. Обошлось без пострадавших.
В этот же день произошёл пожар в селе Атамекен, в Мунайлинском районе. В жилом массиве «Болашак» сгорела квартира. Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
Вечером 23 апреля во дворе одного из домов в селе Курык сгорел автомобиль марки «УАЗ», 2006 года выпуска. Очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.
Напомним, вчера, 24 апреля, легковой автомобиль марки Daewoo Nexia сгорел в 26 микрорайоне Актау.
Один из пожаров произошёл 18 апреля в Жанаозене. Ночью в одном из микрорайонов города сгорел автомобиль марки Mercedes-Benz S-Class, 1995 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне машины. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.
На следующий день сгорел ещё один автомобиль на автодороге Шетпе-Жармыш. Возгорание произошло в кабине машины HOWO, 2009 года выпуска. Обошлось без пострадавших.
В этот же день произошёл пожар в селе Атамекен, в Мунайлинском районе. В жилом массиве «Болашак» сгорела квартира. Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
Вечером 23 апреля во дворе одного из домов в селе Курык сгорел автомобиль марки «УАЗ», 2006 года выпуска. Очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.
Напомним, вчера, 24 апреля, легковой автомобиль марки Daewoo Nexia сгорел в 26 микрорайоне Актау.
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