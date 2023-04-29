Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Апреля
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.39 KZT
  • €1 = 498.18 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1207

Лихача нашла полиция Актау

На водителя, испугавшего автоледи с ребёнком, составлен протокол.

Кадр видео
Как сообщили в департаменте полиции региона, личность водителя установлена. В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней).

Согласно пункту ПДД 11.5.6 в конце подъёма и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения и (или) обозначенных знаками 3.20 и 3.22.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 51 750 тенге.

Напомним, автоледи двигалась по левой полосе на дороге между 11 и 11А микрорайонами в сторону торгового центра «Юность». Неожиданно её обогнала Lada, при этом водитель выехал на встречную полосу движения через две «сплошные».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alixah (Посетители) Сегодня, 20:05
Походу родственник чей-то .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 18:51
Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней -
влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, -
влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Странные трактовки КоАП
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика