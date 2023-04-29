Лихача нашла полиция Актау

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Как сообщили в департаменте полиции региона, личность водителя установлена. В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней).
Согласно пункту ПДД 11.5.6 в конце подъёма и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения и (или) обозначенных знаками 3.20 и 3.22.
Теперь нарушителю грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 51 750 тенге.
Напомним, автоледи двигалась по левой полосе на дороге между 11 и 11А микрорайонами в сторону торгового центра «Юность». Неожиданно её обогнала Lada, при этом водитель выехал на встречную полосу движения через две «сплошные».
Согласно пункту ПДД 11.5.6 в конце подъёма и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения и (или) обозначенных знаками 3.20 и 3.22.
Теперь нарушителю грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 51 750 тенге.
Напомним, автоледи двигалась по левой полосе на дороге между 11 и 11А микрорайонами в сторону торгового центра «Юность». Неожиданно её обогнала Lada, при этом водитель выехал на встречную полосу движения через две «сплошные».