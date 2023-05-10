Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Мая
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 5

В Актау повесился 21-летний мужчина

Труп погибшего был обнаружен в квартире одного из домов в 13 микрорайоне. Подробности происшествия рассказали в департаменте полиции региона.

Иллюстративное фото
По данным полиции, происшествие случилось 3 мая текущего года в одном из домов в 13 микрорайоне.

- В 18:55 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в спальной комнате в одной из квартир повесился мужчина. На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 21-летний мужчина совершил суицид, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

- Иная информация в интересах следствия не разглашается, - заявили в полиции региона.

Напомним, 2 мая в 4 микрорайоне Актау молодой человек погиб, выпав с 6 этажа жилого дома.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика