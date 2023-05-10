В Актау повесился 21-летний мужчина

Иллюстративное фото
По данным полиции, происшествие случилось 3 мая текущего года в одном из домов в 13 микрорайоне.
- В 18:55 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в спальной комнате в одной из квартир повесился мужчина. На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 21-летний мужчина совершил суицид, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
- Иная информация в интересах следствия не разглашается, - заявили в полиции региона.
Напомним, 2 мая в 4 микрорайоне Актау молодой человек погиб, выпав с 6 этажа жилого дома.
- В 18:55 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в спальной комнате в одной из квартир повесился мужчина. На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 21-летний мужчина совершил суицид, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
- Иная информация в интересах следствия не разглашается, - заявили в полиции региона.
Напомним, 2 мая в 4 микрорайоне Актау молодой человек погиб, выпав с 6 этажа жилого дома.
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