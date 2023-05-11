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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 727

Полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины при обрушении козырька

Расследование ведётся по статье 277 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото с места происшествия
По данным полиции, сегодня, 11 мая 2023 года, в 11:21 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 4 доме 9 микрорайона обрушился козырёк.

- На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырёк подъезда. 53 -летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

- Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается,- отметили в полиции региона.

Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.

Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ирон
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  • Кари
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  • Papirosso
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:33
Мля как бесит эта дежурная фраза "в интересах следствия не разглашается". Вы еще гриф Совершенно секретно поставьте на это дело

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:17
Интересно бы знать какая именно экспертиза назначена и с привлечением каких именно экспертов и в области чего и ее результаты????тут и без любой экспертизы ясно все как божий день-не тех кого надо отправили не на ту работу которая должна быть по трудовому договору.И какая именно информация не разглашается и в интересах именно чего или кого конкретно?????Очень удобная отмазка для всего.
 
 

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