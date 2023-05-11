Полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины при обрушении козырька

Фото с места происшествия
По данным полиции, сегодня, 11 мая 2023 года, в 11:21 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 4 доме 9 микрорайона обрушился козырёк.
- На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырёк подъезда. 53 -летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
- Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается,- отметили в полиции региона.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
- На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырёк подъезда. 53 -летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
- Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается,- отметили в полиции региона.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.