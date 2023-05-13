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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 362

На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей

Специалисты отобрали пробы воды и воздуха.

Фото предоставили в министерстве экологии
В ходе мониторинга побережья Каспия вечером 12 мая в Тупкараганском районе близ села Баутино сотрудники управления рыбной инспекции Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили туши нескольких десятков тюленей и рыбы.

В оперативном порядке были оповещены все службы.

Департаментом экологии региона и сотрудниками «Казгидромета» отобраны пробы воды и воздуха.

На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей


В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным.

На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей


При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а также отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Тупкараганского района Мангистауской области за № 234752030300589 от 12 мая 2023 года, и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей


Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.

На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей


Напомним, в начале недели на берегу близ Форт-Шевченко засняли скопище тушек тюленей, бельков и краснокнижной рыбы.

Полиция возбудила уголовное дело.



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Комментарии ( 1 )

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 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 12:15
Большой привет с месторождения "Кашаган" как только начинает дуть северо-западный ветер с той стороны а именно там находится "Кашаган" оттуда и начинает приносить отравленную рыбу, животных и птицу. Нефть превыше всего, а потомкам что отравленная природа?
 
 

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