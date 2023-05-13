На побережье Каспия вновь нашли мертвых тюленей

Фото предоставили в министерстве экологии
В ходе мониторинга побережья Каспия вечером 12 мая в Тупкараганском районе близ села Баутино сотрудники управления рыбной инспекции Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили туши нескольких десятков тюленей и рыбы.
В оперативном порядке были оповещены все службы.
Департаментом экологии региона и сотрудниками «Казгидромета» отобраны пробы воды и воздуха.
В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным.
При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а также отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Тупкараганского района Мангистауской области за № 234752030300589 от 12 мая 2023 года, и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
Напомним, в начале недели на берегу близ Форт-Шевченко засняли скопище тушек тюленей, бельков и краснокнижной рыбы.
Полиция возбудила уголовное дело.
В оперативном порядке были оповещены все службы.
Департаментом экологии региона и сотрудниками «Казгидромета» отобраны пробы воды и воздуха.
В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным.
При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а также отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Тупкараганского района Мангистауской области за № 234752030300589 от 12 мая 2023 года, и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
Напомним, в начале недели на берегу близ Форт-Шевченко засняли скопище тушек тюленей, бельков и краснокнижной рыбы.
Полиция возбудила уголовное дело.