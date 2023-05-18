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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 1823

«Из армии вернулся инвалидом»: Минобороны ответило получившему ранение в Мангистау солдату

Солдат из Алматы Нурлан Аскарулы, отправившийся служить в Мангистаускую область, вернулся из армии инвалидом. Парень в результате взрыва боеприпаса лишился двух пальцев. Кроме того, у него в теле осталось около 80 осколков снаряда. По его словам, никакой материальной помощи со стороны Минобороны ему так и не оказали, передает «31 канал».

Кадр из видео
Как сообщает «31 канал», полтора года назад алматинец Нурлан Аскарулы отправился служить в воинскую часть 99/116 в село Бейнеу Мангистауской области. Парень рассказал, что в тот день, когда случилась трагедия, на полигоне «Бекет ата» ему и другим солдатам отдали приказ очистить территорию после тренировок. Солдаты, по словам Нурлана Аскарулы, без специального снаряжения и обмундирования стали голыми руками собирать взрывчатку. А один из таких снарядов взорвался у парня в руке.

- Главный сидел в телефоне, пока мы собирали снаряды. Сказал, что они не взорвутся. Потом был взрыв, моя правая рука была сильно поранена, а пальцы болтались. И их мне отрезали, - говорит пострадавший.

Взрыв на полигоне не только оставил молодого человека инвалидом. Но ему еще и предъявили обвинение по части первой статьи 462 УК РК (нарушение правил обращения с оружием), а после Актюбинский гарнизонный военный суд приговорил его к 1 году лишения свободы.

Родные Нурлана Аскарулы говорят, что их близкий мучается от постоянных болей из-за того, что в теле бывшего солдата остались осколки снаряда.

- У него в теле 80 осколков. Когда он много ходит, ноги опухают, а теперь еще и гниют. Отправили в армию здорового молодого человека, а получили инвалида. И даже на это все мы закрыли глаза. Но теперь ему еще и выдвинули обвинение, - говорят родные солдата.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, согласно статье «О военной службе и статусе военнослужащих», денежная единовременная компенсация не выплачивается, если доказано, что увечье получено военнослужащим при совершении уголовного или административного правонарушения. А по решению суда Нурлан Аскарулы был признан виновным. Именно поэтому Минобороны отказало ему в финансовой компенсации.

Нурлан Аскарулы сейчас в Алматы и, по словам близких, из-за судимости и ранения он не может работать. Поэтому родные парня просят снять с него судимость и присвоить ему инвалидность.



Напомним, Нурлан Аскарулы служил срочную службу, когда его отправили на очистку полигона от боеприпасов. Но один из них внезапно взорвался в руках солдата. Он потерял два пальца на руке, лишился пятки, в его теле до сих пор осколки. Но его инвалидность никто не признает. Более того, солдата признали виновным в произошедшем.



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Комментарии ( 3 )

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motor (Посетители) Сегодня, 13:04
А вообще нужна ли армия нам? Мы находимся между двумя мировыми державами имеющими в арсенале ядерные бомбы.Общая численность военного персонала в РК составляет 77 тыс. человек, из них 45 тыс. — действующие военные, 32 тыс. человек относятся к военизированным формированиям. В КНР 2,5 миллионов, а России 2,8 миллионов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • K_e_k_s
  • ЛШП
  • motor
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:14
Что совершил этот солдат, если его признали виновным в совершении преступления, и привлекли к уголовной ответственности? Второй раз размещается материал про этого солдата, но так и не понятно, за что его приговорили к 1 году лишения свободы...
 
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  • Имярек
  • ak12
  • ЛШП
  • motor
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:06
В Казахстане не должно быть срочной службы. Служба только по контракту. Кандидаты не младше 25 лет, образование не ниже средне-специального, наличие спортивного разряда и знание государственного языка обязательно.
Прекратите гнобить вчерашних школьников! Все мы видели чего стОит наша армия в январе 21-го...
 
 

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