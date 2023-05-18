«Из армии вернулся инвалидом»: Минобороны ответило получившему ранение в Мангистау солдату

Кадр из видео
Как сообщает «31 канал», полтора года назад алматинец Нурлан Аскарулы отправился служить в воинскую часть 99/116 в село Бейнеу Мангистауской области. Парень рассказал, что в тот день, когда случилась трагедия, на полигоне «Бекет ата» ему и другим солдатам отдали приказ очистить территорию после тренировок. Солдаты, по словам Нурлана Аскарулы, без специального снаряжения и обмундирования стали голыми руками собирать взрывчатку. А один из таких снарядов взорвался у парня в руке.
- Главный сидел в телефоне, пока мы собирали снаряды. Сказал, что они не взорвутся. Потом был взрыв, моя правая рука была сильно поранена, а пальцы болтались. И их мне отрезали, - говорит пострадавший.
Взрыв на полигоне не только оставил молодого человека инвалидом. Но ему еще и предъявили обвинение по части первой статьи 462 УК РК (нарушение правил обращения с оружием), а после Актюбинский гарнизонный военный суд приговорил его к 1 году лишения свободы.
Родные Нурлана Аскарулы говорят, что их близкий мучается от постоянных болей из-за того, что в теле бывшего солдата остались осколки снаряда.
- У него в теле 80 осколков. Когда он много ходит, ноги опухают, а теперь еще и гниют. Отправили в армию здорового молодого человека, а получили инвалида. И даже на это все мы закрыли глаза. Но теперь ему еще и выдвинули обвинение, - говорят родные солдата.
Как сообщили в Министерстве обороны РК, согласно статье «О военной службе и статусе военнослужащих», денежная единовременная компенсация не выплачивается, если доказано, что увечье получено военнослужащим при совершении уголовного или административного правонарушения. А по решению суда Нурлан Аскарулы был признан виновным. Именно поэтому Минобороны отказало ему в финансовой компенсации.
Нурлан Аскарулы сейчас в Алматы и, по словам близких, из-за судимости и ранения он не может работать. Поэтому родные парня просят снять с него судимость и присвоить ему инвалидность.
Напомним, Нурлан Аскарулы служил срочную службу, когда его отправили на очистку полигона от боеприпасов. Но один из них внезапно взорвался в руках солдата. Он потерял два пальца на руке, лишился пятки, в его теле до сих пор осколки. Но его инвалидность никто не признает. Более того, солдата признали виновным в произошедшем.
- Главный сидел в телефоне, пока мы собирали снаряды. Сказал, что они не взорвутся. Потом был взрыв, моя правая рука была сильно поранена, а пальцы болтались. И их мне отрезали, - говорит пострадавший.
Взрыв на полигоне не только оставил молодого человека инвалидом. Но ему еще и предъявили обвинение по части первой статьи 462 УК РК (нарушение правил обращения с оружием), а после Актюбинский гарнизонный военный суд приговорил его к 1 году лишения свободы.
Родные Нурлана Аскарулы говорят, что их близкий мучается от постоянных болей из-за того, что в теле бывшего солдата остались осколки снаряда.
- У него в теле 80 осколков. Когда он много ходит, ноги опухают, а теперь еще и гниют. Отправили в армию здорового молодого человека, а получили инвалида. И даже на это все мы закрыли глаза. Но теперь ему еще и выдвинули обвинение, - говорят родные солдата.
Как сообщили в Министерстве обороны РК, согласно статье «О военной службе и статусе военнослужащих», денежная единовременная компенсация не выплачивается, если доказано, что увечье получено военнослужащим при совершении уголовного или административного правонарушения. А по решению суда Нурлан Аскарулы был признан виновным. Именно поэтому Минобороны отказало ему в финансовой компенсации.
Нурлан Аскарулы сейчас в Алматы и, по словам близких, из-за судимости и ранения он не может работать. Поэтому родные парня просят снять с него судимость и присвоить ему инвалидность.
Напомним, Нурлан Аскарулы служил срочную службу, когда его отправили на очистку полигона от боеприпасов. Но один из них внезапно взорвался в руках солдата. Он потерял два пальца на руке, лишился пятки, в его теле до сих пор осколки. Но его инвалидность никто не признает. Более того, солдата признали виновным в произошедшем.