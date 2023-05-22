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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 343

Обрушение бетонного козырька: пострадавшего мужчину прооперировали в Актау

Пострадавший мужчина 1994 года, который получил травмы в результате обрушения козырька подъезда в Актау, находится под наблюдением врачей в больнице. На правой ноге у пострадавшего врачи провели операцию - металлосинтез. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Иллюстративное фото
Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.

- Пострадавший находится на стационарном лечении. Ему провели операцию металлосинтез. Сейчас он под наблюдением врачей, - отметили в медучреждении.

Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.

Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.

Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.



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