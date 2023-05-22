Обрушение бетонного козырька: пострадавшего мужчину прооперировали в Актау

Иллюстративное фото
Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.
- Пострадавший находится на стационарном лечении. Ему провели операцию металлосинтез. Сейчас он под наблюдением врачей, - отметили в медучреждении.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.
- Пострадавший находится на стационарном лечении. Ему провели операцию металлосинтез. Сейчас он под наблюдением врачей, - отметили в медучреждении.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.
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