Еще одного мертвого тюленя нашли в Актау

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По словам отдыхающих, тушку тюленя они обнаружили сегодня на берегу Каспия в районе базы отдыха «Stigl».
В областном управлении рыбной инспекции сообщили, что на место были направлены сотрудники ведомства.
Напомним, отдыхающие случайно наткнулись на мертвого тюленя за зданием спасателей, недалеко от «Солдатского» пляжа.
- Тело разлагается и, видимо, уже немалое время. Куда эту тушу девать. Кровище кругом. Здесь много отдыхающих детей и женщин, - говорят отдыхающие.
В областном управлении рыбной инспекции сообщили, что на место были направлены сотрудники ведомства.
Напомним, отдыхающие случайно наткнулись на мертвого тюленя за зданием спасателей, недалеко от «Солдатского» пляжа.
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