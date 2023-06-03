Еще одного мертвого тюленя нашли в Актау

- Тело разлагается и, видимо, уже немалое время. Куда эту тушу девать. Кровище кругом. Здесь много отдыхающих детей и женщин, - говорят отдыхающие.

По словам отдыхающих, тушку тюленя они обнаружили сегодня на берегу Каспия в районе базы отдыха «Stigl».В областном управлении рыбной инспекции сообщили, что на место были направлены сотрудники ведомства.Напомним, отдыхающие случайно наткнулись на мертвого тюленя за зданием спасателей, недалеко от «Солдатского» пляжа.