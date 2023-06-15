Трагедия на футбольном поле в Актау: о смерти подростка сообщили в социальных сетях

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Подросток, на которого упали футбольные ворота, скончался сегодня, 15 июня.
Информация об этом распространяется в социальных сетях.
Редакция lada.kz ожидает официального комментария от компетентных органов.
Напомним, ранее сообщалось, что футбольные ворота упали на подростка в Актау – он находится в коме и ему требуется кровь.
Информация об этом распространяется в социальных сетях.
Редакция lada.kz ожидает официального комментария от компетентных органов.
Напомним, ранее сообщалось, что футбольные ворота упали на подростка в Актау – он находится в коме и ему требуется кровь.