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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:47

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Заявления не было: полиция не расследует обстоятельства смерти подростка в Актау

Заявления от родителей или законных представителей погибшего подростка не поступало. В связи с этим в полиции не расследуют обстоятельства, из-за которых погиб школьник. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Для того, чтобы правоохранители приступили к оперативно-следственным мероприятиям, родителям или законным представителям подростка необходимо написать заявление, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

- Заявление в полицию не поступило ни от родителей погибшего, ни от его законных представителей. Расследование не проводится, - прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.

Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.



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