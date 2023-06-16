Заявления не было: полиция не расследует обстоятельства смерти подростка в Актау

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Для того, чтобы правоохранители приступили к оперативно-следственным мероприятиям, родителям или законным представителям подростка необходимо написать заявление, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
- Заявление в полицию не поступило ни от родителей погибшего, ни от его законных представителей. Расследование не проводится, - прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.
- Заявление в полицию не поступило ни от родителей погибшего, ни от его законных представителей. Расследование не проводится, - прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.
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