В страшном ДТП погибли 10 человек: обращение главы полиции Мангистау

- Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль фактически могли сесть четыре человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье. Водитель же автомобиля Renault Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить, что основная причина ДТП - выезд транспортного средства на встречную полосу. В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей, - обратился к населению региона глава полиции.

Глава полиции региона Аян Дуйсембаев отметил, что в салоне автомобиля Toyota Camry находились восемь человек.С начала года произошло три аварии на дорогах с участием животных, два человека погибли и двое получили телесные повреждения.Население региона ежедневно растет. Мангистау занимает первое место по республике по приросту населения.В прошлом году в период каникул в наш регион прибыло около 35 тысяч туристов на 7000 автомобилях. Также количество автотранспорта по области за последние пять лет выросло на 15 тысяч и в настоящее время достигло 170 тысяч.С начала года в области зарегистрировано 164 ДТП, 32 человека погибли и 185 получили травмы.Напомним, ДТП случилось вечером 16 июня на автодороге Жанаозен-Кендирли.