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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 1589

В Актау потерпевшие пожаловались на затягивание расследования по делу о мошенничестве

В редакцию Lada.kz обратились потерпевшие по уголовному делу о мошенничестве. Они выразили своё недовольство затягиванием расследования уголовного дела и непринятием мер в отношении подозреваемых.

Кадр видео
По словам жителей Актау, потерпевших от рук мошенников около 280 человек, только вот заявление в полицию написали всего около 30 человек.

- В феврале 2023 года мы передали деньги без договора двум женщинам, которые пообещали, что вложат деньги в тендер и удвоят наши сбережения. Они, умышленно войдя в доверие людей, завладели денежными средствами и до настоящего времени не выполнили свои обещания. Нас пострадавших более 280 человек. Заявление в полицию написали около 30 человек. Общий ущерб составил один миллиард тенге, - рассказала одна из потерпевших.

По словам потерпевших, по данному факту в отношении предполагаемых мошенниц начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество).

- Мы уже обратились с жалобой в прокуратуру области. Сотрудники полиции специально затягивают расследование уголовного дела. Не принимают никаких мер в отношении подозреваемых, они до сих пор обе на свободе, - жалуются потерпевшие.



Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от правоохранительных органов Мангистауской области.



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Комментарии ( 6 )

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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 18:37
Лохотрон не исчезнет никогда, пока существует человечество...По 3.5 миллиона в среднем, каждый из них вложился...
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:56
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен.

Альберт Эйнштейн

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:52
xerox,
Это алчность сродни лудомании и возможно пора придумать свой термин к такому роду мании когда человек рискуя и не смотря не на-что пытается иметь прибыль выше разумного.
 
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Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:45
Никогда такого не было - и вот опять …
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 17:38
Млин, когда же народ перестанет верить в такие схемы? Это что, финансовая безграмотность?
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:19
Странные люди хотели рискнуть и получить доход, если бы они доход получили бы вряд ли они побежали бы к гос-органам платить налог с него. Но идея с серой схемой не оправдала ожиданий и теперь государство виновато. Государство всегда должно/обязанно: решить проблему и легализовать серые автомобили, решить проблему с обманутыми дольниками, вернуть деньги из всякого рода пирамид. А граждане как были наивны так и будут вести себя финансово не грамотно и экономить на юридической консультации по всем этим мероприятиям поддаваясь алчности на серый заработок или дешевое жильё включая автомобили( Терпения и смирения всем этим гражданам а так же скорейшего решения финансовых проблем.
 
 

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