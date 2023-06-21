Жителей Актау просят помочь в поисках утонувшего на «Шоре» парня

Жителей Актау просят помочь с техникой и квадроциклами, которые задействуют в поисках утонувшего на «Шоре» парня по имени Рустам.



- Рустам внёс весомый вклад развития спорта в Актау. К сожалению, 17 июня мы его потеряли. В поисковых работах задействовано 12 спасателей, но активное участие принимают также родственники, друзья Рустама. Нам нужны квадроциклы и дроны. Просим горожан откликнуться, - рассказал Дамир Набиев.



Напомним, парень 1999 года рождения утонул 17 июня в районе водоканала «Шора». По сообщению ДЧС Мангистауской области, в его поисках задействованы спасатели, водолазы, спецтехника.