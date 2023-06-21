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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 2150

Жителей Актау просят помочь в поисках утонувшего на «Шоре» парня

В Актау нужна помощь в поисках парня, которого унесло течением в районе водоканала «Шора» 17 июня. Поиски утонувшего парня ведут спасатели, друзья и неравнодушные люди. На сегодняшний день тело не найдено. Горожан просят помочь в предоставлении дронов и квадроциклов.

Фото предоставили друзья Рустама
Жителей Актау просят помочь с техникой и квадроциклами, которые задействуют в поисках утонувшего на «Шоре» парня по имени Рустам.

- Рустам внёс весомый вклад развития спорта в Актау. К сожалению, 17 июня мы его потеряли. В поисковых работах задействовано 12 спасателей, но активное участие принимают также родственники, друзья Рустама. Нам нужны квадроциклы и дроны. Просим горожан откликнуться, - рассказал Дамир Набиев.

Напомним, парень 1999 года рождения утонул 17 июня в районе водоканала «Шора». По сообщению ДЧС Мангистауской области, в его поисках задействованы спасатели, водолазы, спецтехника.



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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:06
dinamo85,
Да конечно жаль! Молодой красивый парень, жить и жить!!! Ну как так можно!
Лучше уж недооценить себя и остаться живым, чем -переоценить и остаться только в памяти.
 
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  • cnnc
  • тишка
  • Placida
 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 14:54
Очень жаль.но какого черта продолжают купаться на горе.ведь запрет там купаться.да что такое
 
 

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