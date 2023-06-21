Ущерб в 3 млрд тенге: участникам ОПГ вынесли приговор по делу о мошенничестве в Актау

В суде установлено, что 18 октября 2021 года подсудимые, находясь в здании одного из автосервисов в Актау, оформили на 231 потерпевшего автокредиты за вознаграждение в сумме от 200 000 до 500 000 тенге. При этом людям обещали погасить кредиты в кратчайшие сроки.



Обвиняемые оплачивали первоначальный взнос и первое время действительно производили платежи по кредиту. Поэтому потерпевшие сами передавали им оформленные на их имя автомобили. После этого машины реализовывали третьим лицам по заниженным ценам без официальной регистрации и сразу прекращали выплаты по кредиту.



Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге.



Приговором суда все трое признаны виновными по предъявленным обвинениям и осуждены к 8 годам лишения свободы каждый. Машины, находящиеся на автостоянке, возвращены владельцам.



Ранее в полицию Актау обратились 189 человек и заявили, что стали жертвами обмана. Люди брали автокредиты, а машины за обещанное вознаграждение передавали злоумышленникам, которые продавали их третьим лицам по заниженным ценам.



Как отмечали в ДП Мангистауской области, в целях недопущения дальнейшего переоформления все установленные по делу автомобили были поставлены на централизованный учет МВД по категории "похищенный транспорт". В результате установлены и водворены на штрафстоянки 16 машин.