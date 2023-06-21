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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 17:03

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Ущерб в 3 млрд тенге: участникам ОПГ вынесли приговор по делу о мошенничестве в Актау

Три человека предстали перед судом в Актау по крупному делу о мошенничестве с автокредитами. Сумма ущерба составила около 3 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото
В суде установлено, что 18 октября 2021 года подсудимые, находясь в здании одного из автосервисов в Актау, оформили на 231 потерпевшего автокредиты за вознаграждение в сумме от 200 000 до 500 000 тенге. При этом людям обещали погасить кредиты в кратчайшие сроки.

Обвиняемые оплачивали первоначальный взнос и первое время действительно производили платежи по кредиту. Поэтому потерпевшие сами передавали им оформленные на их имя автомобили. После этого машины реализовывали третьим лицам по заниженным ценам без официальной регистрации и сразу прекращали выплаты по кредиту.

Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге.

Приговором суда все трое признаны виновными по предъявленным обвинениям и осуждены к 8 годам лишения свободы каждый. Машины, находящиеся на автостоянке, возвращены владельцам.

Ранее в полицию Актау обратились 189 человек и заявили, что стали жертвами обмана. Люди брали автокредиты, а машины за обещанное вознаграждение передавали злоумышленникам, которые продавали их третьим лицам по заниженным ценам.

Как отмечали в ДП Мангистауской области, в целях недопущения дальнейшего переоформления все установленные по делу автомобили были поставлены на централизованный учет МВД по категории "похищенный транспорт". В результате установлены и водворены на штрафстоянки 16 машин.



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