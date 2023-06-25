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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:43

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Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок

После смерти подростка в результате падения футбольных ворот волонтёры проверяют состояние детских игровых и спортивных площадок.

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Чтобы предупредить трагические и травмоопасные случаи на игровых площадках, волонтёрское движение «Lider.kz» проводит рейды для фиксации опасных участков.

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок


По словам волонтёров, они получили порядка 80 жалоб от местных жителей, а сами лично проверили уже 30 детских игровых и футбольных площадок.

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок


В нижних микрорайонах, откуда началась ревизия, по словам волонтёров, 95 процентов площадок находятся в удручающем состоянии и нуждаются в обязательном ремонте.

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок


Многие конструкции остались ещё с советских времен.

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок

Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок


- Радует тот факт, что некоторые жители самостоятельно пытаются ремонтировать, красить и восстанавливать детские игровые площадки, - отмечают волонтеры.


Смерть из-за падения ворот в Актау: как проходит ревизия площадок


Заявки на проверку принимаются по-прежнему по номеру: +7 (700) 499-72-92 Основатель волонтёрского движения Давид Миникаев.

Напомним, 16-летний подросток из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот попал в кому и скончался. Он был единственным сыном в семье. Мать воспитывала его одна.



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