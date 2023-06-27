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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 448

Охота на нелегалов: в Мангистау зарегистрировано более 600 правонарушений

В ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Нелегал-2023» зарегистрировано 662 административных правонарушения. Полиция региона привлекла к ответственности 518 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
За неделю, с 19 по 25 июня, в ходе ОПМ сотрудниками управления миграционной службы ДП Мангистауской области выявлено 662 административных правонарушения.

Охота на нелегалов: в Мангистау зарегистрировано более 600 правонарушений


Так, по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) привлечены к ответственности 518 иностранных граждан.

- По нарушениям миграционного законодательства физическими либо юридическими лицами, принимающими иностранцев или лиц без гражданства, наложены административные штрафы на 129 граждан Казахстана. Кроме того, за привлечение иностранцев к незаконной работе, игнорируя правила, предусмотренные статьей 519 административного кодекса, выявлено 15 правонарушителей, в отношении которых приняты соответствующие меры, - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным полиции, вынесено 25 приговоров о выселении нарушителей за пределы РК.

Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан строго соблюдать миграционное законодательство, не допускать правонарушений.



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