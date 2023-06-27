Охота на нелегалов: в Мангистау зарегистрировано более 600 правонарушений

За неделю, с 19 по 25 июня, в ходе ОПМ сотрудниками управления миграционной службы ДП Мангистауской области выявлено 662 административных правонарушения.Так, по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) привлечены к ответственности 518 иностранных граждан.- По нарушениям миграционного законодательства физическими либо юридическими лицами, принимающими иностранцев или лиц без гражданства, наложены административные штрафы на 129 граждан Казахстана. Кроме того, за привлечение иностранцев к незаконной работе, игнорируя правила, предусмотренные статьей 519 административного кодекса, выявлено 15 правонарушителей, в отношении которых приняты соответствующие меры, - отметили в ведомстве.Кроме того, по данным полиции, вынесено 25 приговоров о выселении нарушителей за пределы РК.