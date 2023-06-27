Охота на нелегалов: в Мангистау зарегистрировано более 600 правонарушений

Фото пресс-службы ведомства
За неделю, с 19 по 25 июня, в ходе ОПМ сотрудниками управления миграционной службы ДП Мангистауской области выявлено 662 административных правонарушения.
Так, по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) привлечены к ответственности 518 иностранных граждан.
- По нарушениям миграционного законодательства физическими либо юридическими лицами, принимающими иностранцев или лиц без гражданства, наложены административные штрафы на 129 граждан Казахстана. Кроме того, за привлечение иностранцев к незаконной работе, игнорируя правила, предусмотренные статьей 519 административного кодекса, выявлено 15 правонарушителей, в отношении которых приняты соответствующие меры, - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным полиции, вынесено 25 приговоров о выселении нарушителей за пределы РК.
Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан строго соблюдать миграционное законодательство, не допускать правонарушений.
Так, по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) привлечены к ответственности 518 иностранных граждан.
- По нарушениям миграционного законодательства физическими либо юридическими лицами, принимающими иностранцев или лиц без гражданства, наложены административные штрафы на 129 граждан Казахстана. Кроме того, за привлечение иностранцев к незаконной работе, игнорируя правила, предусмотренные статьей 519 административного кодекса, выявлено 15 правонарушителей, в отношении которых приняты соответствующие меры, - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным полиции, вынесено 25 приговоров о выселении нарушителей за пределы РК.
Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан строго соблюдать миграционное законодательство, не допускать правонарушений.
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