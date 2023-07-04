В Актау мужчина совершил самоубийство

В Актау полицейские 3 июля, примерно в 16:50 часов, получили вызов о том, что мужчина повесился в квартире в 7 микрорайоне Актау.



- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, мужчине было 30 лет. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции г.Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.