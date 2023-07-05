Были слышны выстрелы: 16 участников массовой драки в Актау задержала полиция

В Сети появились кадры массовой драки в Актау, произошедшей в ночное время в 26 микрорайоне. По словам очевидцев, они слышали звуки выстрелов.







Инцидент прокомментировали в полиции.



- Около 00:45 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о драке в 26 микрорайоне рядом с 29 домом. В управление полиции города Актау доставлены 16 граждан в возрасте 17-20 лет. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 2 статьи 293 УК РК (хулиганство). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.