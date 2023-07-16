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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 2464

Женщина побила чужого ребенка в Актау

Инцидент произошел на футбольном поле в 17 микрорайоне, возле дома №54.

Кадр видео
Как рассказал автор видео, дети играли в футбол. В какой-то момент один из мальчиков попал мячом в другого ребенка.

- За последнего вступилась бабушка и начала бить обидчика своего внука. Мама пострадавшего мальчика в этот момент находилась не в городе, а отец - на работе, - говорит очевидец.


В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка провели проверку по данному адресу и факт подтвердился. Инцидент произошел 14 июля. А вечером 15 июля родители избитого мальчика обратились в областную детскую больницу.

- На 64-летнюю женщину составили протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), который будет направлен в административный суд для принятия решения, - заявили в ведомстве.


Виновнице теперь может грозить штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.




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