КНБ предотвратил незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов через Каспийское море

Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения «А», а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю.- На территориях городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в ведомстве.