Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 2472

Двойное убийство в Актау: подсудимому вынесли пожизненный срок

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому, которого обвинили в двойном убийстве и изнасиловании. Происшествие случилось в августе прошлого года.

фото полиции
Подсудимому, обвиняемому в убийстве двух человек и изнасиловании, был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. Приговор вынесли еще в конце 2022 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Актау признал подсудимого виновным по статье 99 УК РК «Убийство» и статье 120 УК РК «Изнасилование».

Напомним, 17 августа 2022 года в социальных сетях распространялось видео, на котором полицейские перекрыли все выезды и досматривали каждую машину в 14 микрорайоне города Актау. Позже в тот же день стражи порядка объяснили, что таким образом разыскивали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины. В полиции рассказали, что предполагаемый преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» одного и более лиц.

По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка. В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. В качестве мести он зарезал ее и того самого «соперника». После убийства мужчина удерживал третью женщину в квартире. Ей удалось сбежать и остаться в живых.

Подозреваемый пытался скрыться, однако полицейским удалось найти и задержать его.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика