Двойное убийство в Актау: подсудимому вынесли пожизненный срок

фото полиции
Подсудимому, обвиняемому в убийстве двух человек и изнасиловании, был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. Приговор вынесли еще в конце 2022 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Актау признал подсудимого виновным по статье 99 УК РК «Убийство» и статье 120 УК РК «Изнасилование».
Напомним, 17 августа 2022 года в социальных сетях распространялось видео, на котором полицейские перекрыли все выезды и досматривали каждую машину в 14 микрорайоне города Актау. Позже в тот же день стражи порядка объяснили, что таким образом разыскивали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины. В полиции рассказали, что предполагаемый преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» одного и более лиц.
По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка. В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. В качестве мести он зарезал ее и того самого «соперника». После убийства мужчина удерживал третью женщину в квартире. Ей удалось сбежать и остаться в живых.
Подозреваемый пытался скрыться, однако полицейским удалось найти и задержать его.
Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. Приговор вынесли еще в конце 2022 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Актау признал подсудимого виновным по статье 99 УК РК «Убийство» и статье 120 УК РК «Изнасилование».
Напомним, 17 августа 2022 года в социальных сетях распространялось видео, на котором полицейские перекрыли все выезды и досматривали каждую машину в 14 микрорайоне города Актау. Позже в тот же день стражи порядка объяснили, что таким образом разыскивали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины. В полиции рассказали, что предполагаемый преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» одного и более лиц.
По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка. В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. В качестве мести он зарезал ее и того самого «соперника». После убийства мужчина удерживал третью женщину в квартире. Ей удалось сбежать и остаться в живых.
Подозреваемый пытался скрыться, однако полицейским удалось найти и задержать его.
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