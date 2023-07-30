Клубы обильного дыма наблюдали жители Актау

Горожане сообщают, что близ города разразился крупный пожар.В ДЧС региона сообщили, что в 17:22 около посёлка Приозёрный-1 на открытой территории загорелись мусорные отходы.Общая площадь составила 60 квадратных метров. Площадь горения устанавливается.Пострадавших нет.На место выезжали 11 огнеборцев на трёх спецмашинах.