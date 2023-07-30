Клубы обильного дыма наблюдали жители Актау

Фото очевидцев
Горожане сообщают, что близ города разразился крупный пожар.
В ДЧС региона сообщили, что в 17:22 около посёлка Приозёрный-1 на открытой территории загорелись мусорные отходы.
Общая площадь составила 60 квадратных метров. Площадь горения устанавливается.
Пострадавших нет.
На место выезжали 11 огнеборцев на трёх спецмашинах.
В ДЧС региона сообщили, что в 17:22 около посёлка Приозёрный-1 на открытой территории загорелись мусорные отходы.
Общая площадь составила 60 квадратных метров. Площадь горения устанавливается.
Пострадавших нет.
На место выезжали 11 огнеборцев на трёх спецмашинах.
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