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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 19:26

Просмотров: 1902

Труп пропавшего без вести рыбака нашли в Каспийском море

Несколько дней искали пропавшего мужчину в Каспийском море. А 1 августа его тело обнаружили рыбаки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Поиски рыбака. Фото предоставили в акимате Каракиянского района
Пятеро жителей Мангистау выехали 29 июля на рыбалку в Каракиянский район, село Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались вещи 36-летнего рыбака.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

- С 30 июля в семи километрах от села Курык на побережье Каспийского моря силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски гражданина 1987 г.р., который пропал во время рыбалки. Труп мужчины был обнаружен 1 августа, примерно в 11:50, местными рыбаками, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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 babe (Посетители) Вчера, 20:15
Вопрос, как он утонул ?
 
 

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