Труп пропавшего без вести рыбака нашли в Каспийском море

Поиски рыбака. Фото предоставили в акимате Каракиянского района
Пятеро жителей Мангистау выехали 29 июля на рыбалку в Каракиянский район, село Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались вещи 36-летнего рыбака.
В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.
- С 30 июля в семи километрах от села Курык на побережье Каспийского моря силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски гражданина 1987 г.р., который пропал во время рыбалки. Труп мужчины был обнаружен 1 августа, примерно в 11:50, местными рыбаками, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.
- С 30 июля в семи километрах от села Курык на побережье Каспийского моря силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски гражданина 1987 г.р., который пропал во время рыбалки. Труп мужчины был обнаружен 1 августа, примерно в 11:50, местными рыбаками, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.