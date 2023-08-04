Житель Актау осужден на 10 лет за незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере

Координаты заранее расфасованных партий синтетики он получал от неизвестного лица через соцсеть «Telegram».



Во время обысков в квартире, где временно проживал К., обнаружены и изъяты синтетические наркотики в особо крупном размере.



- В ходе досудебного расследования обвиняемый К. признал свою вину полностью, указав, что посредством мессенджера «Telegram» связался с пользователем, который предложил ему работу и хороший заработок за распространение синтетических наркотиков посредством закладок. В течение трех месяцев К. получал координаты с местоположениями заранее расфасованных партий наркотиков и осуществлял их распространение посредством размещения закладок на территории Актау. С мая по декабрь 2022 года, по предложению координатора, К. фасовал синтетику на крупные партии и размещал их на территории города. Согласно заключению судебно-экспертного исследования, вещества, изъятые в ходе следствия, являются синтетическими наркотиками: «Альфа-PVP» («скорость»), весом 850,57 грамм и «Мефедрон», весом 87,61 грамм, - прокомментировали в Управлении.



Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области признал виновным К. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.п.1,3,5 ч.3 ст.297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.