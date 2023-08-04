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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:37

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Житель Актау осужден на 10 лет за незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере

В декабре прошлого года в Актау сотрудниками УПН департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативной разработки был задержан К., 1994 года рождения. С февраля прошлого года он занимался закладкой синтетических наркотиков на территории города. На днях суд вынес приговор – 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении по противодействию наркопреступности.

Фото из архива Lada.kz
Координаты заранее расфасованных партий синтетики он получал от неизвестного лица через соцсеть «Telegram».

Во время обысков в квартире, где временно проживал К., обнаружены и изъяты синтетические наркотики в особо крупном размере.

- В ходе досудебного расследования обвиняемый К. признал свою вину полностью, указав, что посредством мессенджера «Telegram» связался с пользователем, который предложил ему работу и хороший заработок за распространение синтетических наркотиков посредством закладок. В течение трех месяцев К. получал координаты с местоположениями заранее расфасованных партий наркотиков и осуществлял их распространение посредством размещения закладок на территории Актау. С мая по декабрь 2022 года, по предложению координатора, К. фасовал синтетику на крупные партии и размещал их на территории города. Согласно заключению судебно-экспертного исследования, вещества, изъятые в ходе следствия, являются синтетическими наркотиками: «Альфа-PVP» («скорость»), весом 850,57 грамм и «Мефедрон», весом 87,61 грамм, - прокомментировали в Управлении.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области признал виновным К. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.п.1,3,5 ч.3 ст.297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



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