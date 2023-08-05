Рост ДТП с детьми отмечают в Мангистау

- За детьми нужно ежедневно смотреть и держать под контролем. Родители должны нести ответственность за поведение детей на дороге, - обратились стражи порядка.

С начала года в нашем регионе произошло 85 ДТП с участием подростков. К сожалению, эти аварии унесли жизни 10 детей. Пострадавшими стали 87 человек.Полиция Мангистауской области убедительно просит водителей быть аккуратными и осторожными на дороге.