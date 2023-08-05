Рост ДТП с детьми отмечают в Мангистау

Фото из архива lada.kz
С начала года в нашем регионе произошло 85 ДТП с участием подростков. К сожалению, эти аварии унесли жизни 10 детей. Пострадавшими стали 87 человек.
Полиция Мангистауской области убедительно просит водителей быть аккуратными и осторожными на дороге.
- За детьми нужно ежедневно смотреть и держать под контролем. Родители должны нести ответственность за поведение детей на дороге, - обратились стражи порядка.
Полиция Мангистауской области убедительно просит водителей быть аккуратными и осторожными на дороге.
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