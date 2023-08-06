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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 940

Браконьера задержали в Мангистау: появились фото

Вещественные доказательства изъяты при обыске машины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в РГКП «Охотзоопром».

Фото предоставили в РГКП «Охотзоопром».
Сотрудниками установлено, что у местного жителя села Кызылсай в доме может храниться исчезающий вид животного - джейран-каракуйрык.

Браконьера задержали в Мангистау: появились фото


В ходе обыска его автомобиля Toyota Sequie в багажнике найдено 17 туш животного, также одно охотничье ружье, патроны, топор, ножи и семь аккумуляторов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК.

Браконьера задержали в Мангистау: появились фото



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 18:24
В степь их выгнать и устроить на них Сафари. Каким тупым нужно быть что бы устроить охоту на вымирающий вид
 
 

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