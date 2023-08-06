Браконьера задержали в Мангистау: появились фото

Сотрудниками установлено, что у местного жителя села Кызылсай в доме может храниться исчезающий вид животного - джейран-каракуйрык.В ходе обыска его автомобиля Toyota Sequie в багажнике найдено 17 туш животного, также одно охотничье ружье, патроны, топор, ножи и семь аккумуляторов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК.