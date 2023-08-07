В Актау горела электрическая подстанция возле детского сада

Сегодня, 7 августа, произошло горение трансформатора, расположенного в электроподстанции между 20 и 21 домом 8 микрорайона.- Звонок о горении поступил в центр управления силами и средствами ДЧС области в 11:31. На данный момент задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники. Обнаружено горение трансформатора, мощностью 6 тысяч вольт. Пожар ликвидирован силами ДЧС в 12 часов, - прокомментировал Кабылет Ещанов, заместитель начальника УЧС Актау.Как говорят жители соседнего дома, трансформатор установили буквально этим летом.ДОПОЛНЕНИЕ! В подрядной компании сообщили, что их специалистами проведены работы по устранению неполадок.- Возгорание произошло не по нашей вине, кто-то поджег кабель. Скоро должны подъехать работники "АУЭС", которые подключат дома к электричеству,- сообщили в руководстве подрядной организации.