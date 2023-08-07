Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Августа
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.29 KZT
  • €1 = 487.28 KZT
  • 1 RUB = 4.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 743

В Актау горела электрическая подстанция возле детского сада

Горение трансформатора в электрической подстанции произошло между 20 и 21 домом в 8 микрорайоне Актау. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, пострадавших нет, а возгорание ликвидировали.

Фото автора
Сегодня, 7 августа, произошло горение трансформатора, расположенного в электроподстанции между 20 и 21 домом 8 микрорайона.

- Звонок о горении поступил в центр управления силами и средствами ДЧС области в 11:31. На данный момент задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники. Обнаружено горение трансформатора, мощностью 6 тысяч вольт. Пожар ликвидирован силами ДЧС в 12 часов, - прокомментировал Кабылет Ещанов, заместитель начальника УЧС Актау.

Как говорят жители соседнего дома, трансформатор установили буквально этим летом.

В Актау горела электрическая подстанция возле детского сада


ДОПОЛНЕНИЕ! В подрядной компании сообщили, что их специалистами проведены работы по устранению неполадок.

- Возгорание произошло не по нашей вине, кто-то поджег кабель. Скоро должны подъехать работники "АУЭС", которые подключат дома к электричеству,- сообщили в руководстве подрядной организации.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика