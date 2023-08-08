Два микрорайона остались без света в Актау

Частичное отключение электроэнергии произошло сегодня, 8 августа, примерно в 21:00, в 12 и 13 микрорайонах .



- В настоящее время повреждены оба главных питающих кабеля на РП 4-13, который выходит из ГПП 3Г, из-за этого произошла авария. На данный момент лаборатория ГКП «АУЭС» занимается поиском места повреждения. После выявления деффекта бригада кабельшиков займётся устранением, - пояснили в городсккой администрации.