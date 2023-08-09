В аэропорту Актау вынужденно приземлился летевший в Турцию самолет

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Пассажир рейса Астана-Бодрум по имени Марат рассказал корреспондентам Tengritravel.kz, что самолет совершил экстренную посадку в Актау.
- Сегодня вылетели из Астаны в семь часов утра, и где-то через два часа самолет начал дергаться в воздухе. Сначала сообщили, что мы в зоне турбулентности, позднее сказали, что садимся в Актау. Объяснили это тем, что самолету нужно техническое обслуживание. Сначала сидели в салоне полтора часа, пока они его ремонтировали. Было очень душно. Потом сотрудники попросили нас выйти из самолета. Мы прошли снова паспортный контроль и затем получили багаж, - сказал он.
Другой пассажир также остался недоволен сложившейся ситуацией.
- Целый день отдыха мы потеряли уже. Теперь, если все будет хорошо, будем только ночью в Турции. Нам предложили горячее питание в столовой за территории аэропорта. Но мы не рискнули. После того, как нам продлили ожидание, я попросил отель. Нам его дали. Пообещали, что через некоторое время нас заберут в аэропорт. Я уже написал жалобу. Думаю, что буду подавать в суд, - сказал один из пассажиров рейса.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.
- 9 августа самолет авиакомпании, выполнявший рейс KC567 по направлению Астана-Бодрум, из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту Актау. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Актау в 09:50. Инженерная служба работает над поиском и устранением неисправности. Авиакомпания направит в Актау дополнительный борт для продолжения рейса к месту назначения, расчетное время отправки рейса Актау-Бодрум сегодня в 18:20 по времени Актау, - сообщили в AirAstana.
В компании также добавили, что всех пассажиров накормили. Кроме того, пассажиров с детьми расселили в гостинице.
- Сегодня вылетели из Астаны в семь часов утра, и где-то через два часа самолет начал дергаться в воздухе. Сначала сообщили, что мы в зоне турбулентности, позднее сказали, что садимся в Актау. Объяснили это тем, что самолету нужно техническое обслуживание. Сначала сидели в салоне полтора часа, пока они его ремонтировали. Было очень душно. Потом сотрудники попросили нас выйти из самолета. Мы прошли снова паспортный контроль и затем получили багаж, - сказал он.
Другой пассажир также остался недоволен сложившейся ситуацией.
- Целый день отдыха мы потеряли уже. Теперь, если все будет хорошо, будем только ночью в Турции. Нам предложили горячее питание в столовой за территории аэропорта. Но мы не рискнули. После того, как нам продлили ожидание, я попросил отель. Нам его дали. Пообещали, что через некоторое время нас заберут в аэропорт. Я уже написал жалобу. Думаю, что буду подавать в суд, - сказал один из пассажиров рейса.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.
- 9 августа самолет авиакомпании, выполнявший рейс KC567 по направлению Астана-Бодрум, из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту Актау. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Актау в 09:50. Инженерная служба работает над поиском и устранением неисправности. Авиакомпания направит в Актау дополнительный борт для продолжения рейса к месту назначения, расчетное время отправки рейса Актау-Бодрум сегодня в 18:20 по времени Актау, - сообщили в AirAstana.
В компании также добавили, что всех пассажиров накормили. Кроме того, пассажиров с детьми расселили в гостинице.
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