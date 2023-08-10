Опий в столовой ложке обнаружила полиция у жителя Мангистау

Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области в рамках ОПМ «Дармек» 26 июля задержан житель Мунайлинского района. При проведении обыска по месту жительства 46-летнего гражданина в столовой ложке был обнаружен опий, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.



Кроме того, был изъят один экземпляр средства черного цвета, предназначенного для употребления наркотиков.



Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация не разглашается в интересах следствия.