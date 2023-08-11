В полиции Мангистау прокомментировали жалобу родителей пострадавшего мальчика на массажистов из Жанаозена

Фото: mangystaumedia.kz
Отец пострадавшего 5-летнего мальчика Ерлан Абитбеков рассказал, что во время процедуры массажа сотрудники центра, в который обратилась семья, «применили силу», в результате чего ноги его сына укоротились на несколько сантиметров, сообщает mangystaumedia.kz.
Происшествие случилось полгода назад. Но привлечь к ответственности работников массажного центра родители не могут до сих пор. Департамент полиции Мангистауской области информировал родителей о возможности обратиться в суд по данному делу.
- Если решение примут в пользу родителей, то сотрудники массажного центра могут быть наказаны на основании статьи 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан за неосторожное причинение вреда здоровью. Однако заявление в суд от родителей так и не поступало, - сообщили в полицейском ведомстве.
В департаменте медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области подтвердили информацию о том, что сотрудников массажного центра в Жанаозене, где и произошёл несчастный случай, не было сертификата и медицинского образования.
- В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» составлены административные протоколы и наложены штрафы по статье 464 за несанкционированное обслуживание и по статье 424 за отсутствие сертификата у специалиста. Услуги населению оказывали с нарушениями стандартов реабилитационной помощи, – прокомментировала руководитель департамента Нурсулу Мухамбетиярова.
Выводы комиссии по данному случаю были переданы в департамент полиции Мангистауской области для принятия дальнейших действий.
Происшествие случилось полгода назад. Но привлечь к ответственности работников массажного центра родители не могут до сих пор. Департамент полиции Мангистауской области информировал родителей о возможности обратиться в суд по данному делу.
- Если решение примут в пользу родителей, то сотрудники массажного центра могут быть наказаны на основании статьи 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан за неосторожное причинение вреда здоровью. Однако заявление в суд от родителей так и не поступало, - сообщили в полицейском ведомстве.
В департаменте медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области подтвердили информацию о том, что сотрудников массажного центра в Жанаозене, где и произошёл несчастный случай, не было сертификата и медицинского образования.
- В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» составлены административные протоколы и наложены штрафы по статье 464 за несанкционированное обслуживание и по статье 424 за отсутствие сертификата у специалиста. Услуги населению оказывали с нарушениями стандартов реабилитационной помощи, – прокомментировала руководитель департамента Нурсулу Мухамбетиярова.
Выводы комиссии по данному случаю были переданы в департамент полиции Мангистауской области для принятия дальнейших действий.
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