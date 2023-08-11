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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 908

Подробности ночного задержания водителя в Актау озвучили полицейские

Водитель автотранспорта марки Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения. Пострадавших нет. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр из видео
Как отметили в департаменте полиции Мангистауской области, 11 августа 2023 года около 06:30 часов в 18А микрорайоне Актау произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автотранспорта марки Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения. Пострадавших нет. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщает полицейское ведомство.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором видно, как водителя задерживают правоохранители.




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