Почему отдыхающие застряли на аттракционе в «Tetys Blu» Актау

- В «Rixos» свет отключили, на полпути на горке люди застряли. Уже минут 40 не могут разобраться, - говорит автор видео.

- Буквально через пару минут после отключения гостей эвакуировали. После у нас автоматически подключился генератор. Никто не пострадал, - ответил Серик Исагалиев.

В Сети появилось видео, где на территории тематического парка «Tetys Blu» люди застряли на одном из аттракционов.Ситуацию прокомментировал управляющий отелем «Rixos» Серик Исагалиев.