Арсенал оружия изъяли у группы лиц в Актау

фото с сайта Polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, у подозреваемых при обыске обнаружен и изъят арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 единиц боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели «Uzi» с двумя магазинами.
- Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, - сообщили в департаменте полиции региона.
- Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, - сообщили в департаменте полиции региона.
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