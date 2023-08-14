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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:35

Просмотров: 525

УАЗ перевернулся в ДТП с «легковушкой» в Мангистау: водитель попал в больницу

Дорожный инцидент произошел на 451/355 километрах участка трассы Доссор - Кульсары - Боранкул - Бейнеу - Сай-Отес - Шетпе - Жетыбай-Актау. Подробности предоставили в департаменте полиции региона.

Фото с Instagram beyneutoday
По данным ведомства, 11 августа около 08:30 водитель Lada 21703 при обгоне столкнулся с «УАЗ Хантер». Последний перевернулся.

В результате пострадал водитель Lada 21703. Он был доставлен в районную больницу.

На водителя будет составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.

Нарушителю влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



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