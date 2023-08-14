УАЗ перевернулся в ДТП с «легковушкой» в Мангистау: водитель попал в больницу

По данным ведомства, 11 августа около 08:30 водитель Lada 21703 при обгоне столкнулся с «УАЗ Хантер». Последний перевернулся.



В результате пострадал водитель Lada 21703. Он был доставлен в районную больницу.



На водителя будет составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.



Нарушителю влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.