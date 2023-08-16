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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 226

Цените наше время: Врачи Скорой помощи обратились к голодающим в Жанаозене нефтяникам

В управлении здравоохранения Мангистауской области попросили устроивших голодовку сотрудников ТОО «Молдир Мунай Сервис» не использовать «Скорую помощь», как инструмент для достижения своих целей. В свою очередь в руководстве компании попросили бастующих вернуться на работу, в ином случае они будут вынуждены начать приём на работу других лиц, из числа безработных, стоящих в очереди на трудоустройство.

Коллаж из кадров видео
Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Молдир Мунай Сервис» с 14 августа объявили голодовку. Они требуют у руководства компании повышения заработной платы и включение их в алгоритм трудоустройства в штат АО «Озенмунайгаз».



В компании обратились к этим сотрудникам с просьбой вернуться на работу и прекратить незаконную акцию протеста.

- Вот уже второй месяц бывшие работники ТОО «Молдир Мунай Сервис» выдвигают все новые, невыполнимые ввиду финансового состояния компании, требования к своему бывшему руководству. Работникам было разъяснено, что выполнить их требования невозможно, так как компания попросту не имеет таких возможностей. Нами было предложено продолжить работу, чтобы в будущем вернуться к рассмотрению тех вопросов, которые находятся в рамках компетенции компании, - говорится в обращении компании.

Не согласившись с ранее предложенными вариантами, бывшие работники с 14 августа объявили голодовку.

На предприятии пояснили, что на протяжении уже почти двух месяцев компания не может начать работы по реализации выигранного в итоге конкурсных процедур объёма работ и несёт убытки.

- В случае вашего отказа мы вынуждены начать процесс приёма на работу других лиц и приступить к выполнению заказа, так как согласно договору, в случае невыполнения заказчик наложит на компанию штрафы и разорвет контракт. Это сильно подорвет финансовое положение компании и поставит под угрозу благополучие ее других работников. Мы не можем поставить интересы 27 бастующих устроивших незаконную акцию протеста, выше интересов более 180 человек, которые честно выполняют свои обязанности и содержат свои семьи. Мы не можем и не будем подвергать компанию и ее работников таким рискам, - подытожили в компании.
В свою очередь, к протестующим обратилось управление здравоохранения региона. По данным ведомства, меньше чем за 24 часа с начала голодовки, со стороны бастующих поступило 11 вызовов в «Скорую помощь», с жалобами на якобы ухудшение состояния здоровья.

- Наши специалисты проверили состояние обратившихся (молодые мужчины, 1982-2000 годов рождения), у которых, по их словам, ухудшилось самочувствие. Однако серьезных проблем со здоровьем обнаружено не было. Нашими сотрудниками доставлены в приемный покой для оказания медицинской помощи в стенах стационара четыре пациента, у которых предварительно произошли обострения хронических заболеваний, не связанных с голодовкой: таких как ангина, артериальная гипертензия, ситуационный невроз, острый панкреатит и так далее. По медицинской практике данные заболевания не связаны с голодовкой и не могут проявится в течении одного дня, - отметили в управлении.

Также в «Скорую» обратилась беременная женщина, являющаяся родственницей одного из бастующих, однако она отказалась от госпитализации.

- Мы уважаем право граждан на мирное выражение своего мнения, однако просим не забывать, что вызов скорой помощи - это не инструмент для достижения своих целей, и не информационный повод для социальных сетей. С начала вашей акции, с 14 августа, к нам обратилось 242 жителя Жанаозена. В тот момент, когда вы 11 раз вызывали бригады скорой помощи для того, чтобы вам измерили пульс и давление, у нас было 105 вызовов одновременно, - рассказали на станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники «Скорой» попросили бастующих относится к вызову бригад серьезно, так как обслуживая подобные вызовы они могут не успеть, к тем, кому реально нужна помощь.

Напомним, 10 августа сообщалось, что работников ТОО «Молдир Мунай Сервис» уволили из-за окончания объема работы. Руководство компании уверяет, что сотрудникам предлагали открытые вакансии в другом предприятии, однако те отказались от предложения.



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