Не выдержала простыня: подробности падения мужчины в Актау

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Корреспонденты Lada.kz побывали на месте происшествия.
Падение произошло из квартиры на третьем этаже. В этой квартире нам никто дверь не открыл.
По словам соседей, пострадавший мужчина проживает один. Не женат. У него есть сын.
В прошлом году, как утверждают жители дома, в квартире их соседа произошёл пожар.
В областной больнице удалось узнать, что пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него кататравма.
Напомним, мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась, и он упал.
Падение произошло из квартиры на третьем этаже. В этой квартире нам никто дверь не открыл.
По словам соседей, пострадавший мужчина проживает один. Не женат. У него есть сын.
- Раньше постоянно к нему приходили собутыльники. Ночами из квартиры доносились крики. Вызывали несколько раз полицию, - говорят жильцы.
В прошлом году, как утверждают жители дома, в квартире их соседа произошёл пожар.
В областной больнице удалось узнать, что пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него кататравма.
Напомним, мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась, и он упал.
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