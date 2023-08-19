Не выдержала простыня: подробности падения мужчины в Актау

- Раньше постоянно к нему приходили собутыльники. Ночами из квартиры доносились крики. Вызывали несколько раз полицию, - говорят жильцы.

Корреспонденты Lada.kz побывали на месте происшествия.Падение произошло из квартиры на третьем этаже. В этой квартире нам никто дверь не открыл.По словам соседей, пострадавший мужчина проживает один. Не женат. У него есть сын.В прошлом году, как утверждают жители дома, в квартире их соседа произошёл пожар.В областной больнице удалось узнать, что пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него кататравма.Напомним, мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась, и он упал