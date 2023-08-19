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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:45

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Не выдержала простыня: подробности падения мужчины в Актау

Как сообщают медики, пострадавший мужчина находится в реанимации.

Фото автора
Корреспонденты Lada.kz побывали на месте происшествия.

Не выдержала простыня: подробности падения мужчины в Актау


Падение произошло из квартиры на третьем этаже. В этой квартире нам никто дверь не открыл.

Не выдержала простыня: подробности падения мужчины в Актау


По словам соседей, пострадавший мужчина проживает один. Не женат. У него есть сын.

- Раньше постоянно к нему приходили собутыльники. Ночами из квартиры доносились крики. Вызывали несколько раз полицию, - говорят жильцы.


В прошлом году, как утверждают жители дома, в квартире их соседа произошёл пожар.

В областной больнице удалось узнать, что пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него кататравма.

Напомним, мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась, и он упал.




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