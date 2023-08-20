«Копателя» ищут в Актау

По словам жителей 14 микрорайона, каждую ночь неизвестные молодые люди ходят на спуске с фонариками и ищут «закладки».В эту ночь жильцы дома наблюдали, как некий парень с 02:00 почти до полудня «разворошил» весь участок у лестничного спуска - копался в песке и кустах.В департаменте полиции региона сообщили, что видео изучается полицией. Проводятся мероприятия по установлению лица.