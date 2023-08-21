Попытку суицида предотвратил полицейский в Актау

Полицейский из Актау предотвратил попытку самоубийства.



Сообщается, в ночь с 20 на 21 августа стражам порядка поступил вызов о том, что в 15 микрорайоне девушка собирается покончить жизнь самоубийством. По указанному адресу незамедлительно направился экипаж батальона патрульной полиции «Мираж 5».



- Установлено, что гражданка прыгнула в воду до прибытия стражей порядка. Прибывший на место происшествия старший лейтенант полиции Д. Алгалиев, рискуя своей жизнью, вытащил девушку из воды. Сотрудник полиции и гражданка, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи. В настоящее время состояние обоих оценивается как стабильное, - сообщает полицейское ведомство.