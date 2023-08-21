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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 1882

В полиции прокомментировали информацию о «попытке изнасилования» в Актау

В Instagram опубликовали видео, снятое ночью около жилого комплекса Green Plaza. В публикации говорится, что девушка едва не оказалась жертвой насилия. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали эту информацию, заявив о том, что между мужчиной и девушкой произошла словесная перепалка, которая переросла в ссору.

Скриншот видеоматериала
По данным очевидцев, девушка выбежала из квартиры, пытаясь убежать от насильников.

- Девочки, пожалуйста, будьте осторожны! Сегодня ночью в Актау (ЖК Green Plaza), произошла попытка насилия: девушка успела выйти из квартиры и побежала по сетке, прыгнув на этаж ниже. Одного мужчину задержали, говорят, остальные сбежали. У девушки были синяки на руках, - говорится в описании видеоролика.

В полицейском ведомстве сообщили, что инцидент в 17 микрорайоне произошел 20 августа примерно в 22:39. Свидетели происшествия позвонили на номер «102» и рассказали, что девушка просит о помощи.

- По указанному адресу был направлен участковый инспектор полиции. Как выяснилось, между мужчиной и девушкой произошла словесная перепалка, которая переросла в ссору. 30-летнего мужчину и 21-летнюю девушку доставили в городское управление полиции города Актау. С ними была проведена профилактическая беседа. Друг к другу заявлений и жалоб не имеют, - прокомментировали в полиции.




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