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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 554

Пожилой мужчина выращивал коноплю во дворе дома в Тупкараганском районе

Во время обыска на территории участка полицейские обнаружили и изъяли 12 кустов конопли. В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

фото полиции
В рамках республиканской оперативно-профилактической операции «Қарасора-2023» сотрудники управления по противодействию наркотикам департамента полиции Мангистауской области осуществили задержание местного жителя в одном из домов в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района. Он подозревается в незаконном выращивании конопли.

В ходе проведения обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов общим весом 820 граммов. Следствие установило, что подозреваемый выращивал эти растения для личного потребления.

В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится следствие. Дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • alixah
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 19:41
Синтетика побеждает природу.Шал хотел пенсию вкурить, сдали свои.

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