Пожилой мужчина выращивал коноплю во дворе дома в Тупкараганском районе

В рамках республиканской оперативно-профилактической операции «Қарасора-2023» сотрудники управления по противодействию наркотикам департамента полиции Мангистауской области осуществили задержание местного жителя в одном из домов в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района. Он подозревается в незаконном выращивании конопли.



В ходе проведения обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов общим весом 820 граммов. Следствие установило, что подозреваемый выращивал эти растения для личного потребления.



В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится следствие. Дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.