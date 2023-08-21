В Актау водитель Daewoo Nexia сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе

ДТП произошло 21 августа около 13:11 часов на дороге в 27 микрорайоне Актау. На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции.- Как стало известно, водитель автомобиля марки Daewoo Nexia сбил 17-летнего подростка, который переходил пешеходный переход. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. В отношении 52-летнего гражданина составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщили в полицейском ведомстве.